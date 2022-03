StratCom Ukraine to Centrum Komunikacji Strategicznej i Bezpieczeństwa Informacji przy Ministerstwie Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy.

Wcześniej o śmierci Aleksieja Szarowa informował ukraiński oficer Anatolij Stefano.



"Zgubiłem się na 'ćwiczeniach', ale wrócę do domu poprawnie" - napisał na Twitterze, publikując zdjęcie rosyjskiego dowódcy.



"Pułkownik Aleksiej Szarow (w Mariupolu) był dowódcą oddzielnej brygady Gwardii Żukowa" - dodał.



Media: Rosja straciła 15. dowódców wysokiej rangi

Według brytyjskich dzienników "Daily Mail" i "The Sun" Szarow jest 15. wysokiej rangi dowódcą, który miał zginął podczas inwazji Rosji na Ukrainę.



Dzień wcześniej informowano o śmierci Aleksieja Szarszawowa, który pełnił funkcję dowódcy 171. oddzielnego batalionu 7. Dywizji Szturmowej Gwardii.

Innym zabitym ma być generał Andriej Kolesnikow - dowódca 29. Armii Wschodniego Okręgu Wojskowego. O śmierci oficera w połowie marca poinformował doradca ukraińskiego MSW.

"Dobrą wiadomością jest to, że generał dywizji Andriej Kolesnikow, dowódca 29. Armii Wschodniego Okręgu Wojskowego, stał się dziś ładunkiem 200" - oświadczył Anton Heraszczenko.

Ładunek (ros. Gruz) 200 to termin stosowany w ZSRR i krajach poradzieckich na określenie transportu ze zwłokami zabitego żołnierza.

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy od początku inwazji na Ukrainę wojska rosyjskie straciły około 15,6 tys. żołnierzy. Kreml na ten temat milczy.

Całkowite straty bojowe Rosjan na dzień 23 marca to według ukraińskich danych: około 15,6 tys. ludzi (zabitych, rannych, wziętych do niewoli), 517 czołgów, 1578 bojowych pojazdów opancerzonych, 267 systemów artyleryjskich, 80 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 47 systemów obrony przeciwlotniczej, 101 samolotów, 124 śmigłowce, 1008 pojazdów kołowych, cztery jednostki pływające, 70 cystern i 42 bezzałogowce.

Wideo

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.