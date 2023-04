24 lutego 2023 roku w rocznicę inwazji Rosji na pełną skalę Ukraina przygotowywała atak na Moskwę - wynika z ujawnionych dokumentów amerykańskich służb wywiadowczych. Jak podano, amerykańskie służby analizowały w tym czasie plany Ukraińców i obawiały się, że atak może doprowadzić do ostrzejszej reakcji Kremla.

Według dokumentów, na dwa dni przed rocznicą pojawił się tajny meldunek CIA, w którym wskazano, że ukraiński wywiad "na prośbę Waszyngtonu odłożył ataki na Moskwę". W dokumentach nie podano ani kto interweniował, ani dlaczego zapadła decyzja o porzuceniu planów przez Ukraińców.

Za plany ataków miał być odpowiedzialny Kyryło Budanow

Jak podaje "The Washington Post" odpowiedzialnym za plany ataku miał być szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow. 13 lutego bieżącego roku miał wydać rozkaz, by Ukraińcy przygotowali się do zmasowanych ataków przy użyciu "wszystkiego czym dysponuje HUR".

"Prywatnie amerykańscy i europejscy urzędnicy podziwiają Budanowa, ale mówią też, że jego śmiałość czasem wywołuje u nich nerwowość" - podaje dziennik.

Z dokumentów wynika, że amerykańskie służby wywiadowcze śledzą działania Budanowa. Co więcej, sam szef ukraińskiego wywiadu wojskowego we wcześniejszym wywiadzie dla dziennika przyznał, że może być szpiegowany, dlatego np. podczas rozmów włącza muzykę.

Dziennik wskazał, że Ukraina planowała przenieść działania wojenne nie tylko do Rosji. Jak podano, ukraiński wywiad przygotowywał również plany ataków na członków Grupy Wagnera w Mali, a także na rosyjskich żołnierzy, którzy znajdują się w Syrii.

