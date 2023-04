Macron spotkał się z Xi Jinpingiem. "Wzywamy do uniknięcia eskalacji"

Oprac.: Dawid Szczyrbowski Ukraina - Rosja

Emmanuel Macron spotkał się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Prezydent Francji podkreślił, że liczy na pomoc Pekinu, by przemówić Rosji do rozsądku w kwestii wojny w Ukrainie i sprawić, że wszystkie strony powrócą do negocjacji. - Wzywamy do uniknięcia eskalacji kryzysu ukraińskiego - oświadczył Xi Jinping.

Zdjęcie Wizyta prezydenta Francji w Chinach / LUDOVIC MARIN / AFP