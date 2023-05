Grupa Wagnera wycofa się z Bachmutu. Prigożyn zwrócił się do Kadyrowa

Oprac.: Karolina Głodowska Ukraina - Rosja

Bojownicy Grupy Wagnera wycofają się z Bachmutu - to efekt tarć, do jakich zaczęło dochodzić w ostatnim czasie pomiędzy szefem wagnerowców Jewgienijem Prigożynem, a ministerstwem obrony Rosji na czele z Siergiejem Szojgu. - Nasze oddziały pozostaną w Bachmucie tylko do 9 maja - przekazał w sobotę Prigożyn. Miejsce wagnerowców zajmą oddziały Kadyrowa, za co "Kucharz Putina" podziękował dzisiaj przywódcy Republiki Czeczeńskiej.

Zdjęcie Szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn / SERGEI ILNITSKY/POOL / AFP