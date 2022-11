Gdzie jest Putin? "Wódz nie chce przyznać się do klęski"

Chersoń został zdobyty przez Rosjan na początku inwazji. Miasto przez wiele miesięcy było okupowane. Gdy na początku tego roku Moskwa nielegalnie zaanektowała obwód cherosoński wraz z trzema innymi ukraińskimi prowincjami, Putin osobiście poprowadził ceremonię na Kremlu, formalizującą to posunięcie.

Putin nabrał wody w usta

Jednak kiedy najwyżsi rangą dowódcy wojskowi Siergiej Szojgu i Siergiej Surowikin ogłaszali w telewizji, że wojska rosyjskie wycofują się z kluczowego punktu położonego na południu Ukrainy, nie było wśród nich Władimira Putina.

Reklama

Prezydent Rosji zwiedzał w tym czasie szpital neurologiczny w Moskwie, obserwując lekarzy przeprowadzających operację mózgu - analizuje AP.

Później tego samego dnia Putin przemawiał na innym wydarzeniu, ale również nie wspomniał o wycofaniu się z Chersonia, co było prawdopodobnie największą klęską Rosji podczas tej wojny.

Mimo upływu kilkunastu dni prezydent Rosji, który na początku osobiście nadzorował kampanię wojskową na Ukrainie i wydawał generałom rozkazy, ostatnio wydaje się być skupiony na wszystkim oprócz wojny i wciąż nie wypowiedział się publicznie na ten temat - czytamy dalej.

Znalazł jednak czas, aby omówić z urzędnikami państwowymi problemy przemysłu samochodowego, porozmawiać z gubernatorem Syberii o inwestycjach w tym regionie, odbyć rozmowy telefoniczne ze światowymi przywódcami oraz spotkać się z prezesem Rosyjskiej Akademii Nauk.

Za porażki obwinia się innych

Niezależny rosyjski politolog Dmitrij Oreszkin przypisał milczenie Putina faktowi, że zbudował on system polityczny podobny do tego w Związku Radzieckim, w którym przywódca z definicji nie jest w stanie popełniać błędów.

- Putin i system Putina jest zbudowany w taki sposób, że za wszystkie porażki obwinia się kogoś innego: wrogów, zdrajców ojczyzny, czy globalną rusofobię - powiedział Oreszkin.

- Więc jeśli gdzieś przegrał, po pierwsze, to jest nieprawda, a po drugie - to nie był on - dodał.

Doszło nawet do tego, że propagandowa machina starała się nadać wydarzeniom w Chersoniu pozytywny kontekst i wpleść w niego Putina. Prokremlowski prezenter telewizyjny Dmitrij Kisielow w swoim flagowym programie informacyjnym powiedział, że powodem wycofania się z Chersonia było "ratowanie ludzi", co miało mieć priorytetowe znaczenie dla Putina.

Analitycy podejrzewają nawet, że ostatni zmasowany atak rakietowy na Ukrainę był przeprowadzony z jednego powodu - miał po ostatnich niepowodzeniach utrwalić w narodzie wizerunek zwycięskiego wodza, który panuje nad sytuacją.