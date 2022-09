- Uwolnieni z niewoli jeńcy są w różnym stanie: D=Są osoby, które są w mniej więcej dobrym stanie fizycznym, pomijając skutki niedożywienia - poinformował na briefingu Kyryło Budanow.

Ukraina. Rosyjscy jeńcy byli torturowani

- Wśród uwolnionych są też osoby, wobec których stosowano "bardzo brutalne tortury". Odsetek takich osób jest wysoki - dodał szef HUR. Jak podkreślił, część uwolnionych przebywa w szpitalu.

Jak wynika z ustaleń ukraińskiego wywiadu, jeńcy byli przetrzymywani zarówno na terytorium ukraińskim tymczasowo okupowanym przez siły rosyjskie, jak i w Rosji.

Reklama

Szef biura administracji prezydenta Ukrainy Andrij Jermak poinformował, że w rezultacie wymiany jeńców uzgodnionej za pośrednictwem prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana udało się uwolnić z rosyjskiej niewoli 215 ukraińskich obrońców.

Budanow podkreślił, że to największa wymiana od początku pełnowymiarowej inwazji. Zaznaczył, że etapy operacji odbywały się na terytorium czterech krajów: Ukrainy, Polski, Turcji, Arabii Saudyjskiej - pisze agencja Ukrinform.

Czytaj też: Apele Medwedczuka i jego żony. Dlaczego Putin nie uwalnia przyjaciela?

Ukraina: Rosyjscy jeńcy na wolności

O wymianie jeńców jako pierwszy poinformował szef biura prezydenta Ukrain. "Uwolniliśmy 215 naszych ludzi z niewoli rosyjskiej, w tym 124 oficerów. Wśród uwolnionych 108-iu to bojownicy z pułku dowódcy 'Azow', w szczególności Denys Prokopenko 'Radis', Serhij Wołyński 'Wołyń', Światosław Palamar, Denys Szlega, Oleg Chomenko - dowódcy 'Azowa'" - napisał na Twitterze Andrij Jermak.

Wśród ukraińskich wojskowych, których udało się wymienić na 55 żołnierzy rosyjskich i prorosyjskiego polityka, a zarazem "kuma prezydenta Władimira Putina", Wiktora Medwedczuka, znaleźli się również obrońcy Mariupola, w tym słynna sanitariuszka "Ptaszka" Kateryna Poliszczuk i lekarka Mariana Mamonowa, która jest w zaawansowanej ciąży.

- Sprowadzamy naszych ludzi do domu. To wyraźne zwycięstwo naszego państwa, całego społeczeństwa - mówił w wystąpieniu do narodu Wołodymyr Zełenski. - Bez żalu oddajemy Medwedczuka w zamian za prawdziwych żołnierzy - dodał prezydent i podkreślił, że prorosyjski polityk został przesłuchany, a władze Ukrainy otrzymały od niego wszystkie informacje niezbędne do ustalenia prawdy o jego przestępczej działalności.