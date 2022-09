Rok szkolny 2022/2023 Duże zmiany w 7. klasie podstawówki. Aż trzy nowe przedmioty i więcej godzin nauki

Kiedy wypada pierwszy dzień szkoły w roku 2022/2023?

Nowy rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się tradycyjnie 1 września, który wypada w czwartek. Dobrą informacją dla uczniów jest, że czeka ich tylko jeden dzień lekcji przed weekendem. Można więc powiedzieć, że pełne obowiązki szkolne zaczną się dopiero 5 września.

Rozpoczęcie roku szkolnego to wydarzenie, które zawsze ma bardzo uroczysty charakter. W tym dniu młodzież przychodzi na apel w strojach galowych. W pierwszej kolejności odbywa się uroczyste powitane i wygłoszenie przemów przez dyrekcję, a następnie w klasach ogłaszane są informacje dotyczące planu lekcji na nowy rok szkolny. Z młodszymi uczniami do klas mogą udać się także rodzice.

Dlaczego pierwszy dzień szkoły wypada 1 września?

Zarówno wielu uczniów, jaki i rodziców zastanawia się, dlaczego akurat 1 września jest datą zakończenia wakacji i oficjalnego rozpoczęcia roku szkolnego.

Datę tę ustala rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 2016 roku, w którym opisany został sposób organizacji roku szkolnego. Dokument zakłada, że wakacje mogą się wydłużyć jedynie, gdy 1 września wypada w sobotę lub niedzielę. Wówczas rok szkolny rozpoczyna się w pierwszy poniedziałek września.

Tradycyjnie za początek roku szkolnego w Polsce uznać trzeba więc dzień 1 września. Czy było tak zawsze? Okazuje się, że nie. W latach 1975-1981 początek roku szkolnego następował po 20 sierpnia, choć rzeczywiście uroczyste rozpoczęcie miało miejsce w okolicach 1 września.

Rozpoczęcie roku szkolnego w innych krajach. Kiedy wypada?

Wiele krajów w Europie rozpoczyna naukę, podobnie jak w Polsce, czyli 1 września. Do nich należą m.in. Anglia, Walia, Belgia, Estonia, Holandia, Francja, Łotwa, Słowenia, a także Litwa. Nieco wcześniej, bo już w drugiej połowie sierpnia, naukę rozpoczynają uczniowie w Norwegii, Finlandii oraz Danii.

Zupełnie inaczej wygląda edukacja w Niemczech. W kraju naszych zachodnich sąsiadów nowy rok szkolny zaczyna się w różnych terminach i zależy od landu. Niektóre dzieci zaczynają naukę już pod koniec lipca lub sierpnia, a inne - w połowie września.

Podobnie sytuacja wygląda z wakacjami. Podczas gdy w Polsce dzieci cieszą się dwoma miesiącami wolnego, od końca czerwca do końca sierpnia, w Niemczech przyjęto system zmianowy, podobny do polskich ferii zimowych. Oznacza to, że niektóre landy rozpoczynają wakacje pod koniec czerwca, zaś inne dopiero pod koniec lipca, ale wszędzie trwają one około 6 tygodni.

Początek roku szkolnego w Stanach Zjednoczonych również nie ma oficjalnych dat. Nauka rozpoczyna się tam w drugiej połowie sierpnia lub na początku września. Koniec roku szkolnego przypada natomiast na koniec maja lub na początek czerwca.

