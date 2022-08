Gdzie i jak złożyć wniosek o 300 plus? Nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023 już się rozpoczął. Rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pieniądze można przeznaczyć na zakup podręczników czy przyborów szkolnych.

Wniosek o 300 plus. Kto może złożyć?

"Dobry start" to świadczenie, które przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole. Wniosek o 300 plus można składać aż do ukończenia przez nie 20. roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24. roku.

Kto może złożyć wniosek o 300 plus? O świadczenie w ramach programu może ubiegać się rodzic, a jeżeli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, to wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.

Co jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców? W takiej sytuacji każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli 150 zł.



Kto jeszcze może złożyć wniosek o 300 plus? Także:

opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję;

opiekun prawny dziecka, czyli osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem;

osoba ucząca się, czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty.

Wniosek o 300 plus mogą składać również osoby, które sprawuję pieczę zastępczą. Świadczenie przysługuje również osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę.

W takich sytuacjach wniosek o 300 plus może złożyć rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, a także osoba ucząca się będąca osobą usamodzielnianą.

Do kiedy można składać wniosek o 300 plus?

Podobnie jak w ubiegłym roku, aby otrzymać pieniądze w ramach programu "Dobry start", należy złożyć nowy wniosek o 300 plus. Nie zmienia się również harmonogram ich składania. Do kiedy można składać wniosek o 300 plus? Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2022 r.

Wniosek o 300 plus: gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek o 300 plus można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Do tego służy Platforma Usług Elektronicznych ZUS, gdzie znajduje się specjalny kreator wniosków o świadczenia z "Dobrego startu". Kreator prowadzi użytkownika przez cały proces.

We wniosku o 300 plus należy podać oprócz danych numer rachunku bankowego, adres mailowy oraz numer telefonu. Wniosek o 300 plus można złożyć również przy pomocy bankowości elektronicznej lub portal informacyjno-usługowy Emp@tia.

Wymóg elektronicznego składania wniosku dotyczy również osób ubiegających się o przyznanie świadczenia na dzieci w pieczy zastępczej. Osoby sprawujące pieczę zastępczą oraz osoby usamodzielniane wniosek o 300 plus składają tylko przez portal PUE ZUS.

Kiedy wypłata 300 plus? Warto się śpieszyć

Zapewne rodzice, którzy złożyli już odpowiednie dokumenty, zastanawiają się, kiedy wypłata 300 plus. Jak tłumaczą urzędnicy, jeżeli wniosek został złożony w lipcu lub sierpniu, wypłata przyznanego świadczenia "Dobry start" nastąpi nie później niż do 30 września. Warto więc śpieszyć się i jeszcze do końca wakacji złożyć wniosek o 300 plus.

Kiedy wypłata 300 plus w przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach? Te złożone we wrześniu, październiku lub listopadzie oznaczają, że wydane na wyprawkę pieniądze "zwrócą się" dopiero w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie zostanie wypłacone wyłącznie na rachunek bankowy, którego numer został podany we wniosku. Również zawiadomienia dotyczące 300 plus zostanie przekazane w formie elektronicznej. Informację o przyznaniu świadczenia będzie można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS.

