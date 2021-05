Język polski na poziomie podstawowym - z tym przedmiotem mierzyli się dziś na maturze 2021 absolwenci liceów ogólnokształcących i techników. Poniżej znajdziecie arkusz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z języka polskiego oraz odpowiedzi zaproponowane przez naszych ekspertów. W tym roku zdający mieli do wyboru napisanie wypracowania w oparciu o fragmenty "Lalki" bądź "Ziemi obiecanej" albo analizę wiersza "Strych".

Reklama

Zdjęcie Arkusz maturalny CKE z języka polskiego; matura 2021; zdjęcie PAP/Darek Delmanowicz /INTERIA.PL

Co było na maturze 2021 z polskiego? Zdający otrzymali arkusz CKE, który składał się z dwóch części: testowej oraz wypracowania. W tym roku pojawiły się tematy, które nawiązywały do "Lalki" Bolesława Prusa - "czy ambicja ułatwia osiąganie celu" oraz "Ziemi obiecanej" Władysława Reymonta - "czy miasto jest dobre czy złe dla człowieka". Zdający mieli też do wyboru interpretację wiersza Beaty Obertyńskiej "Strych".



Podczas tegorocznej sesji matur doszło także do serii incydentów. Jak informowaliśmy, do szkół średnich, gdzie odbywały się matury 2021 z polskiego wpłynęły e-maile sugerujące zagrożenie związane z materiałami wybuchowymi. Takie alarmujące wiadomości otrzymały szkoły w Radomiu, Kaliszu i Kielcach.

Reklama

Jak poinformował dyrektor CKE, wiadomości nie spowodowały nigdzie przełożenia egzaminu. Doszło jedynie do opóźnień. - W żadnej ze szkół egzamin maturalny nie rozpoczął się później niż o 9:45. Tak wynika z informacji, które otrzymałem od dyrektorów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych - powiedział Interii szef CKE Marcin Smolik.



Matura 2021: Arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego

MATURA 2021. Język polski poziom podstawowy. Arkusz CKE (kliknij tutaj i pobierz arkusz)

W tym miejscu publikujemy nieoficjalne rozwiązania z języka polskiego - poziom podstawowy. Pamiętajcie strona nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5!



Zdjęcie Matura 2021. Język polski arkusz CKE / CKE

Zdjęcie Matura 2021; język polski / CKE



Zdjęcie Matura 2021. Odpowiedzi z polskiego /INTERIA.PL

Zdjęcie Matura 2021 z języka polskiego / INTERIA.PL

Kolejne odpowiedzi z matury 2021 na stronie numer 2