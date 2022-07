"Dziś po raz pierwszy od ponad dwóch miesięcy dzienna liczba zakażeń COVID-19 przekroczyła 1 tys. przypadków. Mamy do czynienia z rosnącą liczbą zakażeń, która według prognoz nie stanowi ryzyka dla wydolności systemu opieki zdrowotnej - napisał we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minionej doby badania potwierdziły 1075 zakażeń koronawirusem, w tym 166 ponownych. Zmarły dwie osoby z COVID-19 - poinformowano we wtorek na stronach rządowych. Wykonano 6039 testów w kierunku SARS-CoV-2.

Tydzień temu, 28 czerwca, badania potwierdziły 696 zakażeń koronawirusem, w tym 71 ponownych. Zmarły 3 osoby z COVID-19. Wykonano 5238 testów w kierunku SARS-CoV-2.

Przebadali ścieki. Więcej wirusa niż w oficjalnych danych

Ponieważ w Polsce nie ma masowego testowania, naukowcy z Poznania na podstawie badania ścieków sprawdzili, ile wirusa SARS-CoV-2 jest w społeczeństwie. Jak tłumaczą koronawirus w kale osoby zakażonej jest obecny nawet do siedmiu dni przed wystąpieniem objawów chorobowych. Z ich obliczeń wynika, że wskaźnik jest wyższy, niż podają to oficjalne dane Ministerstwa Zdrowia.

- Wskaźnik jest prawie pięciokrotnie wyższy, jeżeli chodzi o Poznań - powiedziała Polsat News Joanna Zabierak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Poznaniu.

Koronawirus. We Francji ponad 200 tys. nowych zakażeń dziennie

Europa już notuje kolejną falę zakażeń. W ciągu minionej doby wykryto we Francji wykryto ponad 200 tys. nowych zakażeń, podczas gdy średnia dzienna liczba infekcji z ostatnich siedmiu dni wynosi 120 tys.

Kraska: Na początku lipca spodziewany niewielki wzrost zakażeń SARS-CoV-2

- Siódma fala pandemii COVID-19 narasta w ostatnich dniach - mówił we wtorek w Zgromadzeniu Narodowym francuski minister zdrowia Francois Braun. Deputowani odbyli debatę nad projektem ustawy o bezpieczeństwie sanitarnym.

Ponad 132 tysiące zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby we Włoszech. Zmarły 94 osoby - podało we wtorek ministerstwo zdrowia w Rzymie. Od pięciu miesięcy dzienna liczba nowych infekcji nie przekraczała w kraju 100 tysięcy. Według oficjalnych rejestrów aktywnie zakażonych jest ponad milion osób.



Niemcy. Pracownicy szpitali w kwarantannie. Wiele oddziałów nie funkcjonuje

Gwałtownie zwiększa się absencja personelu w niemieckich szpitalach, co jest wynikiem letniej fali koronawirusa. To stwarza zauważalne problemy dla szpitali, którym coraz trudniej zagwarantować pacjentom właściwą opiekę - pisze we wtorek portal tygodnika "Spiegel".

Wiele oddziałów nie może już teraz funkcjonować z powodu braku personelu - potwierdza Gerald Gass, dyrektor generalny Niemieckiego Towarzystwa Szpitalnego (DKG). "Ta sytuacja bardzo nas niepokoi w obliczu zbliżającej się jesieni".



Sytuacja w wielu szpitalach w kraju jest często krytyczna. Szpital Uniwersytecki Schleswig-Holstein (UKSH) poinformował, że przez weekend kwarantanną objętych było 479 pracowników. "Od tego czasu z pewnością jest ich więcej" - mówi rzecznik szpitala Oliver Grieve. Jak dodaje, wiele planowanych zabiegów i operacji zostało już zawieszonych lub odroczonych.