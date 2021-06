W Polsce wykonano dotąd 24 mln 687 tys. 629 szczepień przeciw COVID-19 - podano na rządowych stronach. W pełni zaszczepione, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson, są 9 mln 929 tys. 923 osoby.

Do wtorku mieszkańcom woj. śląskiego podano 2 984 300 dawek szczepionki przeciw COVID-19, liczba w pełni zaszczepionych przekroczyła 1 mln - to dokładnie 1 095 548 osób. Śląskie jest jednym z najbardziej doświadczonych przez pandemię regionów w Polsce.

Łącznie do Polski dostarczono dotąd 29 mln 662 tys. 20 dawek. Liczba dawek dostarczonych do punktów to 27 mln 44 tys. 560.

Od 27 grudnia, gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 25 tys. 38 dawek. Zgłoszono 10 tys. 941 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

UE: 300 mln osób przyjęło co najmniej jedną dawkę

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała we wtorek, że co najmniej jedną dawką szczepionki na COVID-19 zostało zaszczepionych 300 mln osób w Unii Europejskiej. Populacja Unii Europejskiej wynosi około 447 mln osób.

Od wtorku oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują wnioski od aptek, które chcą przystąpić do programu. Do szczepienia zakwalifikuje pacjenta, a także poda mu szczepionkę farmaceuta, który posiada odpowiednie uprawnienia.

Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia. Apteki dołączą do już działających punktów szczepień m.in. w szpitalach, poradniach podstawowej opieki zdrowotnej czy zorganizowanych w obiektach sportowych.

Na szczepienie przez farmaceutę będzie można zarejestrować się przez elektroniczny system e-rejestracja na stronie pacjent.gov.pl, telefonicznie lub w aptecznym punkcie szczepień. Do zaszczepienia w aptece niezbędne jest e-skierowanie.

Cztery preparaty

Polscy pacjenci otrzymują szczepionkę przeciw COVID-19 jednej z czterech firm. Tylko szczepionka Jannsen (Johnson & Johnson) jest jednodawkowa. Pozostałe wymagają powtórzenia dawki. Minister zdrowia od 17 maja dopuszcza, aby szczepienia preparatami firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca wykonywane były przy zachowaniu odstępu od 35 dni między dwiema dawkami. Odstęp ten ma wynosić maksymalnie 84 dni dla szczepionki AstryZeneki i 42 dni dla Pfizera i Moderny.

Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, mogą być zaszczepione przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Preparatami firm Moderna, AstraZeneca i Jannsen szczepione są osoby od 18 roku życia. Od 7 czerwca preparatem firmy Pfizer/BioNTech, obok osób pełnoletnich i w wieku 16-18 lat, mogą być szczepione także dzieci w wieku 12-15 lat.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował we wtorek, że zarejestrowano dotąd na szczepienia 200 tys. dzieci w wieku 12-15 lat.

- Patrząc na to, że mamy ponad tydzień otwarte rejestracje, to chyba należy uznać, że jest to dobry wynik - ocenił. Minister zaznaczył również, że szczepienie w tej grupie przebiega sprawnie. Podał, że zaszczepiono już ok. 100 tys. dzieci.