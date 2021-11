Obowiązkowe szczepienia w Niemczech? "Należy przygotować decyzję"

Po spotkaniu rzecznik rządu federalnego Steffen Seibert poinformował, że "rząd federalny i kraje związkowe potwierdzają priorytetowy cel, jakim jest znaczne zwiększenie liczby szczepień. Do świąt Bożego Narodzenia ma być możliwe wykonanie do 30 mln pierwszych, drugich i dodatkowych szczepień". Dodał, że znacząco poszerzone zostanie grono osób uprawnionych do wykonywania szczepień.

Seibert zapowiedział, że "w najbliższym czasie należy przygotować decyzję w sprawie ogólnego obowiązku szczepień".

Na spotkaniu zdecydowano również o niezwłocznym utworzeniu nowej federalnej jednostki kryzysowej w Kancelarii Federalnej, która wzmocni koordynację i współpracę w zarządzaniu kampanią szczepień. Jak przekazał rzecznik, na czele tego zespołu stanie generał Carsten Breuer.

Głosowanie zgodnie z własnym sumieniem

W udzielonym po konferencji wywiadzie dla telewizji Bild Live przyszły kanclerz Olaf Scholz powiedział, że procedury legislacyjne powinny pozwalać każdemu posłowi na głosowanie w sprawie powszechnego obowiązku szczepień w zgodzie z własnym sumieniem.

Kolejne spotkanie szefów rządów odbędzie się w czwartek.