Afera z Pegasusem. Prezydent: Sprawę trzeba wyjaśnić

Amerykańska agencja prasowa Associated Press podała, że działająca przy Uniwersytecie w Toronto grupa Citizen Lab poinformowała, że senator KO Krzysztof Brejza był w 2019 roku inwigilowany za pomocą opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania Pegasus. Według Citizen Lab do telefonu Brejzy włamywano się 33 razy w okresie od 26 kwietnia 2019 r. do 23 października 2019 r. Wcześniej Citizen Lab informowała, że inwigilowani przy pomocy Pegasusa mieli być także adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek.

W poniedziałek Bogdan Rymanowski zapytał tę sprawę prezydenta Andrzeja Dudę w internetowej dogrywce "Gościa Wydarzeń" w Interii. - Od tego są parlamentarzyści, żeby te sprawy były wyjaśnione w parlamencie - powiedział prezydent.

Andrzej Duda: Nie widziałem dowodów

Na pytanie, czy należy powołać komisję śledczą, Andrzej Duda odpowiedział: Nie wykluczam, jeśli będzie taka decyzja posłów.



- Nic nie słyszałem, by były jakiekolwiek dowody na tę okoliczność, ja ich nie widziałem i nigdy nie miałem żadnej korespondencji w tej sprawie.

Uważam, że jeśli pojawiają się takie twierdzenia, to sprawa wymaga wyjaśnienia - zaznaczył. - W parlamencie jest komisja ds. służb specjalnych, może być to przedmiotem dyskusji - dodał.