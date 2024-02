- Dla Polski byłoby to bardzo dobre i potrzebne rozwiązanie. Bo pracujący, legalni imigranci zarobkowi, obecnie najwięcej jest Ukraińców, płacą podatki. Przez to finansują różne usługi publiczne, które powinno zagwarantować im państwo - argumentuje Mirosław Skórka . - Niestety, tu pojawia się problem, nie widać symetrii. Imigranci muszą płacić, ale nie dostają tego, co zwykli polscy obywatele - dodaje prezes Związku Ukraińców w Polsce .

Rozmówca Interii zwraca uwagę na "retorykę antyimigracyjną" w dyskursie politycznym. - Ludzie są traktowani jak siła robocza, która nie powinna mieć żadnych praw. To dyskryminacja. Dlatego umożliwienie udziału w wyborach, poparcia dla środowisk, które będą chroniły ich (migrantów - red.) prawa, jest jak najbardziej wskazane - uważa rozmówca Interii. - Powinno to uzdrowić system polityczny w Polsce. Bo środowiska ksenofobiczne będą musiały się liczyć z przegraną w lokalnych wyborach - przekazał działacz ukraińskiej mniejszości narodowej.

Jak mówi Mirosław Skórka, nie obawia się, że migranci zdominują rady miejskie czy samorządy. Zaznacza przy tym: związek nie podjął dotąd konkretnych działań, aby umożliwić głosowanie Ukraińcom i, szerzej, legalnym migrantom zarobkowym . - Obecnie odbywa się to na poziomie debaty wewnętrznej z uchodźcami, ale i dyskursów politycznych w stosunku do uchodźców czy takich kwestii jak ukraińskie zboże. Trudno powiedzieć, jak będzie w przyszłości - zaznacza prezes Związku Ukraińców w Polsce.

Prawa dla migrantów jak "pole minowe"

W opinii socjologa, do nadawania praw migrantom w Unii Europejskiej, należy jednak podchodzić z "ostrożnością". - W Europie jest wystarczająco dużo różnych napięć na tle emigracji, żeby dokładać nowe. Ludzie nie mają wrażenia, że emigranci mają za mało do powiedzenia w krajowych sprawach. Raczej sądzą, że ich wpływ na naszą rzeczywistość jej za duży - uważa.

Tezę profesora zdaje się potwierdzać ostatnie badanie międzynarodowej agencji PR Portland Communications. Sondaż przeprowadzono w pięciu krajach Unii Europejskiej: w Polsce, we Francji, we Włoszech, w Niemczech i w Holandii. Tylko w przypadku dwóch ostatnich państw po 45 proc. respondentów uznało, że imigracja jest jednym z największych problemów, z którymi wspólnota będzie musiała się zmierzyć w najbliższym czasie. W Polsce podobnego zdania jest 36 proc. ankietowanych.

- Szacuje się, że we Wrocławiu 1/3 mieszkańców to Ukraińcy. Rozumiem, że nie ma przeciwskazań, nikomu to (umożliwienie udziału w wyborach lokalnych - red.) nie przeszkadza, kiedy mowa o 10 proc. społeczeństwa - mówi Flis. - Kiedy jednak przekazuje się władzę przy perspektywie przenicowania sytuacji politycznej w Polsce, na pewno nie jest to sprawa, która zostanie rozstrzygnięta z dnia na dzień - dodaje.