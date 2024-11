Zwrot w sprawie Kamali Harris. Media: Wiadomo, co teraz zrobi

Kamala Harris ma w środę zadzwonić do Donalda Trumpa, aby pogratulować mu zwycięstwa. "Harris przyzna się do wyborczej porażki" - podało NBC News, powołując się na doradców wiceprezydent USA. Do republikanina ma zadzwonić również Joe Biden.