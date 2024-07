FBI w oświadczeniu opublikowanym w niedzielny poranek przekazało, że strzelający do Donalda Trumpa to 20-letni Thomas Matthew Crooks. Pochodził z Bethel Park w Pensylwanii, około 80 km na południe od Butler, gdzie były prezydent USA organizował wiec.

USA: Thomas Matthew Crooks strzelał do Donalda Trumpa

Śledztwo w sprawie zamachu na Donalda Trumpa

Okoliczni mieszkańcy przekonują, że to spokojna miejscowość i do tej pory nigdy nie działy się podobne rzeczy. "To szaleństwo, że ktokolwiek to zrobił" - powiedziała jedna z osób mieszkających w pobliżu rodziny Crooks. Inna dodała, że teraz wszyscy są zmartwieni i "się boją".