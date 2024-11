Wybory USA 2024. Tusk: Przyszłość Europy zależy od nas

"Harris czy Trump? Niektórzy twierdzą, że przyszłość Europy zależy od amerykańskich wyborów, podczas gdy zależy ona przede wszystkim od nas . Pod warunkiem, że Europa w końcu dorośnie i uwierzy we własne siły" - stwierdził szef polskiego rządu we wpisie w mediach społecznościowych.

Wybory prezydenckie USA. Harris czy Trump?

Andrzej Duda dodał, że "Stany Zjednoczone mają żywotny interes we wzmacnianiu naszej części Europy". Z kolei odnosząc się do ewentualnej drugiej kadencji republikanina, prezydent zauważył, że najważniejszą rzeczą jest to, by zrozumieć, iż jest on przede wszystkim biznesmenem.