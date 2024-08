Trump wycofa się z debaty z Harris? Wspomniał o nieuczciwości

- To jest najgorsza sieć pod względem nieuczciwości - powiedział Trump, dodając, że telewizja ABC "powinna być zamknięta".

Wybory w USA. Donald Trump pyta o sens debaty

Portal Politico i inne media podały, że oba sztaby spierają się o zasady pojedynku, który odbędzie się w Filadelfii. Chodzi przede wszystkim o to, czy gospodarze będą mieli możliwość wyłączać kandydatom mikrofony, tak jak działo się to podczas debaty Trump-Biden w CNN 27 czerwca. Sztab Kamali Harris chce, by mikrofony były zawsze włączone, podczas gdy ludzie Trumpa wolą pozostać przy wyciszaniu mikrofonów.