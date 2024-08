Najnowszy sondaż został przeprowadzony dla "Financial Times" i Uniwersytetu Michigan Ross School of Business. Amerykanie zostali zapytani, komu ufają bardziej, jeśli chodzi o sprawy związane z gospodarką.

42 proc. wskazało na Kamalę Harris , a 41 proc. na Donalda Trumpa . Jak zaznacza "Financial Times", mimo że przewaga to zaledwie 1 pkt proc., jest to pierwszy raz od roku, kiedy kandydat demokratów wysunął się na prowadzenie w tej kategorii.

Wybory w USA i najnowszy sondaż. Harris z przewagą

- Wyborcy są lepiej nastawieni do Harris niż do Bidena. To pokazuje tylko, jak źle radził sobie Biden i jak dobrze radzi sobie Harris - ocenił profesor Uniwersytetu Michigan Ross School of Business Erik Gordon.