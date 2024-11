- Trudno powiedzieć, na ile zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich zmieni sytuację wojenną. Natomiast Stany Zjednoczone już od pewnego czasu sygnalizowały, że wojna powinna zmierzać ku końcowi i trzeba być gotowym na rokowania pokojowe. Trump, chcąc zrealizować obietnice wyborcze, zapewne zaostrzy retorykę, ale nie sądzę, by doszło do zmiany strategii USA - mówi Interii gen. Bogusław Pacek.

Wybory w USA. Donald Trump zakończy wojnę?

Donald Trump zapowiadał, że zakończy wojnę w Ukrainie w ciągu jednego dnia, a jednocześnie groził, że wstrzyma pomoc dla Kijowa. Ponadto to właśnie republikanie zablokowali wsparcie dla Ukrainy na ponad dziewięć miesięcy - od października 2023 r. do kwietnia 2024 r.

Donald Trump twierdził również, że "zakończy wojnę w Ukrainie w jeden dzień" - nie wyjaśniał jednak, jak zamierza to zrobić. Jaki scenariusz pokoju widzi nasz rozmówca? - To może być wariant, który opisywało BBC, czyli pogodzenie się z anektowaniem przez Rosję części wschodniej Ukrainy: część obwodu chersońskiego i w całości obwody doniecki, ługański i zaporowski oraz Krym. Jednak najważniejszy punkt sporny z Rosją to będzie kwestia przystąpienia Ukrainy do NATO - mówi gen. Bogusław Pacek.

Wybory wq USA. Jan Piekło: Trump zapowiadał, że skłoni Putina, by mu uległ

- Były głosy, z którymi się nie zgadzam, że wygrana Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich będzie niekorzystna dla Ukrainy. Tymczasem to właśnie ekipa demokratów nie udzieliła zgody na użycie broni zachodniej do atakowania celów zagrażających Ukrainie na terytorium Rosji. Myślę, że taką decyzję szybciej podjąłby Trump - mówi Interii Jan Piekło , były ambasador RP w Ukrainie.

Jak wskazuje, Trump będzie chciał przejść do historii Ameryki jako dobry i silny prezydent. - W trakcie pierwszej kadencji Trump nie pokazała żadnej wrogości wobec Ukrainy, w dodatku zdecydował o zwiększeniu obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Poza tym przekonywał, że doprowadzi do pokoju, ale jeśli Rosja nie będzie go chciała słuchać, to on da Ukrainie wszystko, czego potrzebuje i skłoni Putina, żeby mu uległ - przypomina.