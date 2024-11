- Dziękuję bardzo, to jest wspaniałe, mamy tutaj tysiące naszych przyjaciół, nigdy nie było takiego ruchu. Uważam, że to najwspanialszy ruch polityczny, nigdy nie było czegoś takiego w tym kraju ani na świecie - rozpoczął Donald Trump.

- Teraz ten ruch nabierze jeszcze większej siły. Wszystko naprawimy. To historyczny wynik, przezwyciężyliśmy przeszkody, nikt nie sądził, że nam się to uda - mówił kandydat republikanów.

Wyniki wyborów prezydenckich USA. Donald Trump zabrał głos

Kandydat republikanów zwrócił się również do swojej żony oraz dzieci, podkreślając, że są wspaniali. Następnie zwrócił się z gratulacjami do republikańskiego kandydata na wiceprezydenta J.D. Vance'a. Trump podkreślił, że Vance nie bał się nikogo i aktywnie uczestniczył w kampanii, wchodząc także na "teren wroga". Zaraz potem zaprosił go do mównicy. - Powiedz kilka słów - zawołał.