Donald Trump przemówił na wiecu w Karolinie Północnej. Republikańskiego pretendenta do Białego Domu ochraniała szyba kuloodporna - to efekt niedawnego zamachu na jego życie oraz zwiększenie środków bezpieczeństwa. Republikanin w swoim wystąpieniu przekonywał o fatalnym stanie państwa. Stwierdził, że jedynym remedium na kłopoty jest wybranie go w listopadzie.