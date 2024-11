"Przegrana w wyborach na najwyższy urząd to miażdżący cios, którego żaden kandydat nie zapomina. Ale kiedy amerykański elektorat wyda swój werdykt w przyszłym tygodniu, osobista stawka dla Donalda Trumpa będzie wyjątkowo wysoka. Jego los będzie oscylował między prezydenturą a groźbą więzienia " - uważa szef biura "Guardiana" w Waszyngtonie David Smith.

Wybory USA 2024. Dla Trumpa prezydentura albo więzienie?

" Wyrobił sobie opinię faceta, któremu to uchodzi na sucho " - stwierdziła z kolei autorka biografii Trumpa Gwenda Blair.

Pierwszy prezydent USA skazany w sprawie karnej

Wybory USA. Donald Trump "jak dobry kanciarz"

"Z taką liczbą spraw powszechnie zakładano, że Trump spędzi te wybory, kursując pomiędzy wiecami a procesami. Ale ta sądowa kampania nigdy się nie wydarzyła, ponieważ podobnie jak dawniej, znalazł sposoby, by sypnąć piach w tryby wymiaru sprawiedliwości i odłożyć chwilę rozliczenia" - ocenił Smith.

"Ilekroć był oskarżany, jego sondaże rosły"

Jego zdaniem Trumpowi udawało się też odwracać sytuację i przedstawiać stawiane mu zarzuty jako dowód na to, że jest męczennikiem , prześladowanym przez ukryte wrogie siły, sterujące rzekomo państwem. W tej narracji to demokraci, a nie Trump, są zagrożeniem dla amerykańskiej demokracji.

"Z powodów, których nie rozumiem, ilekroć był oskarżany, jego sondaże rosły (...). Za każdym razem, gdy znów stawiają mu zarzuty, używa tego po prostu jako kolejnego dowodu, że jest prześladowany. To niedorzeczne, ale on to odwrócił. Jak dobry kanciarz" - powiedział były doradca Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton.