Zdaniem Dmytro Kułeby "strach nie jest emocją ani uczuciem, którego użyłbym do opisania tego, co czujemy". Tak były szef MSZ Ukrainy odpowiedział na pytanie, czy obawia się, że po wyborach w USA w Białym Domu zasiądzie ktoś, kto nie będzie wspierał Kijowa w takim stopniu, jak obecna administracja Joe Bidena .

Kułeba: Ukraina będzie istnieć jako państwo. To historyczne osiągnięcie

Przywołał też słowa amerykańskiej publicystki Anne Applebaum , która - odbierając Nagrodę Pokojową Księgarzy Niemieckich pod koniec października - skrytykowała " pacyfizm za wszelką cenę " i wezwała do kontynuowania dostaw broni do Ukrainy .

- Za pięć lat Ukraina nadal będzie istnieć jako państwo, a to już jest historyczne osiągnięcie. Myślę, że będziemy wtedy o krok od przystąpienia do UE i NATO. Z perspektywy historycznej wszystko, co się teraz dzieje, to nic innego jak wielki powrót Ukrainy do Europy. Prawdziwa misja historyczna, która rozgrywa się na naszych oczach - podsumował.