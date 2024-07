Wybory prezydenckie USA 2024. Trump zwrócił się do chrześcijan. Padły słowa o głosowaniu

Wybory w USA 2024. Echa słów Trumpa. Odbiór był niemal jednoznaczny

Członek Izby Reprezentantów USA Daniel Goldman napisał w serwisie X z kolei, że "jedynym sposobem, by 'nie musieć już głosować', jest to, że Donald Trump zostanie dyktatorem". Do wpisu dołączył nagranie z fragmentem wystąpienia Trumpa.

Wybory prezydenckie USA 2024. Republikanie nie widzą zagrożenia

Do słów byłego prezydenta USA odniósł się gubernator New Hampshire Chris Sununu. - Myślę, że to był klasyczny trumpizm, jeśli tak można powiedzieć - wskazał w programie ABC "This Week". Republikanin podkreślił, że słowo "naprawić" zrozumiał w kontekście naprawy kraju, a nie wyborów, aby osiągnąć konkretny wynik. - Chcemy, aby wszyscy głosowali we wszystkich wyborach, ale myślę, że on (Trump - red.) po prostu próbował hiperbolizował, że można to naprawić, o ile wróci na urząd - dodał.