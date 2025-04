Laskowiec. Wrócił do ośrodka i skarżył się na złe samopoczucie

Chłopak w czwartek wieczorem wrócił po przepustce do ośrodka. Zaczął uskarżać się na ból brzucha.

- Został przetransportowany karetką do szpitala w Ostrołęce, gdzie udzielono mu pomocy medycznej. Niestety nie udało się go uratować i rano w piątek Wiktor K. zmarł. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zgonu doszło w związku z pęknięciem woreczków z niebezpieczną substancją, które miał w żołądku - powiedziała prok. Łukasiewicz.