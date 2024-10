Joe Biden oddał głos. Ostatnie odliczanie przed kluczowym dniem

Ustępujący prezydent oddał głos w lokalu wyborczym w miejscowości New Castle w jego rodzimym stanie Delaware na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych .

Wybory w USA. Joe Biden zagłosował na Kamalę Harris

Tymczasem kandydaci kontynuują swoją trasę po kraju, odliczając czas do kulminacyjnego dnia , który nastąpi we wtorek 5 listopada.

Kamala Harris spędziła ostatnie dni w wahającym się stanie Pensylwania , gdzie spotkała się z czarnoskórymi mężczyznami i rozmawiała z nimi na temat wiary. W poniedziałek natomiast wiceprezydentka udała się do Michigan - innego "swing-state", w którym przeprowadzi serię wizyt w zakładach pracy związanych z przemysłem, by poprawić swoje notowania wśród związkowców.

Donald Trump czy Kamala Harris? Kandydaci na kampanijnej trasie

Po weekendzie sztab Donalda Trumpa musiał z kolei tłumaczyć się z incydentu, do jakiego doszło w niedzielę podczas spotkania ze zwolennikami w Nowym Jorku . Chodzi o wystąpienie komika Tony'ego Hinchcliffe'a , który uderzył między innymi w Portorykańczyków, określając ich ziemię "pływającą wyspą śmieci" . Słowa te zostały ostro skrytykowane przez gwiazdy pochodzące z tego kraju.

Przed wyruszeniem w podróż do Michigan Kamala Harris nazwała niezbyt finezyjny żart "podsycaniem paliwa nienawiści i podziałów" . - Ludzie są tym wyczerpani - skwitowała demokratka. Sztab Donalda Trumpa natomiast odciął się od wypowiedzi komika i nazwał ją "nieodzwierciedlającą poglądów kandydata".

W poniedziałek republikanin opuścił największe miasto w USA i udał się do wahającego się stanu Georgia . Donald Trump weźmie tam udział w szczycie Krajowej Rady Doradczej do spraw Wiary , a także spotka się ze swoimi zwolennikami w Atlancie.

Wybory w USA. Wyborcy z Portoryko kluczowi w Pensylwanii

Wraz z końcem weekendu ABC News opublikowała najnowszy sondaż ogólnokrajowy, zgodnie z którym Kamala Harris zdobyła 51 proc. poparcia, zwiększając swoją przewagę nad Donaldem Trumpem (47 proc.) do 4 pkt proc. To wzrost względem ostatniego badania na zlecenie tej samej telewizji z 8 października, gdy demokratka miała 2 pkt proc. więcej. (50 proc. do 48 proc.).