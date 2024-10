Stwierdził m.in., że " Latynosi uwielbiają robić dzieci", serwując następnie dwuznaczne zdania. Chwilę później zwrócił się do Portorykańczyków - również istotnej dla zwycięstwa grupy wyborców. - Nie wiem, czy wiecie, ale dosłownie teraz istnieje pływająca wyspa śmieci na środku oceanu. Nazywa się chyba Portoryko - stwierdził, cytowany przez NBC News.

Wybory w USA. Komik na wiecu Trumpa wywołał oburzenie

Hinchcliffe odniósł się również do konfliktu na Bliskim Wschodzie . Jak zasugerował, Izrael oraz Palestyńczycy powinni "załatwić swoje sprawy", grając w papier, kamień, nożyce . Wspomniał też o nieudanym zamachu na Trumpa z lipca, zauważając, iż obecny prezydent Joe Biden niedługo później zakaził się koronawirusem . - Trump przeżył zamach, a Biden zachorował na Covid . Głosujemy w przyszłym tygodniu, Bóg zagłosował trzy miesiące temu - uznał.

Co więcej, postanowił "przywitać" migrantów zmierzających ku Stanom Zjednoczonym. "New York Post" opisuje, że w pewnej chwili rozpostarł ramiona, wykonując nimi jednocześnie gest oznaczający "nie". Podczas wypowiedzi komika słychać było ze strony publiczności zarówno oklaski, jak i gwizdy. Amerykańska prasa zauważa, że był on pierwszym z 30 mówców, którzy wystąpili na republikańskiej imprezie na Manhattanie, tradycyjnie głosującym na demokratów.