Według doniesień brytyjskiego "The Sun" nowo wybrany prezydent USA Donald Trump rozważa wysyłanie setek tysięcy nielegalnie przebywających w USA migrantów do Rwandy , gdzie oczekiwaliby na rozpatrzenie wniosków o pobyt.

Wcześniej podobne rozwiązanie starał się wprowadzić w życie konserwatywny rząd Wielkiej Brytanii . Porzucił je nowy premier Keir Starmer , gdy okazało się, że pomimo wydania ponad 700 mln funtów do Rwandy wysłano zaledwie jedną osobę. Później specjalny przedstawiciel Niemiec ds. umów migracyjnych Joachim Stamp zachęcał, aby Unia Europejska wykorzystała istniejące ośrodki azylowe w Rwandzie na swoje potrzeby.

"The Sun" na swoim portalu napisał w sobotę wieczorem, powołując się na źródło zbliżone do obozu Donalda Trumpa, że "zespół prezydenta elekta rozważa deportację nielegalnych imigrantów do Rwandy i innych krajów, aby nie mogli pozostać na terytorium amerykańskim".