Do wyborów prezydenckich w USA pozostały dwa tygodnie. Najnowszy sondaż "The Washington Post" potwierdza, że w siedmiu stanach swingujących Donald Trump i Kamala Harris mają po 47 proc. poparcia wśród zarejestrowanych wyborców.

Za to wśród osób deklarujących, że "prawdopodobnie" zagłosują w wyborach , 49 proc. ankietowanych popiera Harris, a 48 proc. - Trumpa.

Jak wskazuje dziennik, o ostatecznym wyniku wyborów zadecyduje ta grupa wyborców zarejestrowanych, która nie jest jeszcze przekonana, czy w ogóle odda głos, albo nie jest pewna, na kogo zagłosuje. "The Washington Post" zaznacza, że Amerykanie o jasno sprecyzowanych preferencjach wyborczych, podjęli decyzję już dawno temu.

Wybory prezydenckie w USA. Sztab Kamali Harris pobił rekord

"New York Times" przyjrzał się z kolei sumom zebranym przez oba sztaby wyborcze. W przypadku Kamali Harris w samym wrześniu było to 221,8 mln dolarów. W tym samym czasie sztab Donalda Trumpa zgromadził 62,7 mln .

Oznacza to, że w ciągu niecałych trzech miesięcy swojej kampanii wyborczej kandydatka Demokratów otrzymała od darczyńców ponad 1 mld dolarów, co według "New York Timesa" stanowi rekord.