Demokraci odetchnęli po decyzji Bidena. "Wielki patriota i Amerykanin"

Po decyzji Joe Bidena o wycofaniu się z reelekcji, media społecznościowe zalewa fala komentarzy niemal z każdej strony sceny politycznej. Do decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych odniósł się także lider demokratów w amerykańskim Senacie Chuck Schumer.

USA. Joe Biden zrezygnował z kandydowania w wyborach prezydenckich. "Prawdziwy patriota"

Jak dodał decyzja Bidena "oczywiście nie była łatwa, ale po raz kolejny na pierwszym miejscu postawił swój kraj, swoją partię i naszą przyszłość". "Joe, dzisiejszy dzień pokazuje, że jesteś prawdziwym patriotą i wielkim Amerykaninem" - podkreślił lider demokratów w Senacie, zwracając się bezpośrednio do urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

W ostatnich tygodniach Joe Biden był pod wielką presją. Pojawiało się wiele głosów mówiących o tym, że powinien on zrezygnować z ubiegania się o reelekcję. Agencja Axios podawała w czwartek, że do rezygnacji ma doprowadzić rosnąca presja czołowych polityków Partii Demokratycznej.

"The Washington Post" w swojej publikacji informował, powołując się na słowa byłego prezydenta USA Baracka Obamy, że miał on stwierdzić "droga Joe Bidena do zwycięstwa znacznie się wydłuża". Obama miał podkeślić też, że amerykański przywódca powinien "poważnie rozważyć zasadność swojej kandydatury". Słowa te miały paść przy współpracownikach byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych.