Bakari Sellers, który przez osiem lat był członkiem Izby Reprezentantów stanu Karolina Południowa z ramienia Partii Demokratycznej , stwierdził w rozmowie z CNN, że po przegranej z Donaldem Trumpem Kamala Harris mogłaby zostać nominowana do Sądu Najwyższego.

"Powoływanie prawnika bez doświadczenia sędziowskiego do Sądu Najwyższego jest nietypowe, nie jest to bez precedensu " - ocenia "Newsweek".

Wybory w USA. Kamala Harris z nową funkcją? Media: Nietypowe, lecz nie bez precedensu

Jak zwracają uwagę media, to nie powinno przekreślać jej szansy potencjalną nową funkcję. Wcześniej Barak Obama mianował Elenę Kagan na sędziego Sądu Najwyższego, choć nie była wcześniej sędzią.

Wyniki wyborów w USA. Donald Trump umacnia wygraną

Republikanin zdobył 295 głosów elektorskich, co przekracza minimalną liczbę głosów z Kolegium Elektorów - należy ich zdobyć co najmniej 270. Jeszcze podczas wieczoru wyborczego, kiedy stacja Fox News jako pierwsza ogłosiła Trumpa zwycięzcą, republikanin zwrócił się do swoich zwolenników.