Dane PKW wskazują, że to tzw. demokratyczna opozycja dysponuje większością w obu izbach parlamentu, a co za tym idzie - najprawdopodobniej to ona stworzy nowy gabinet. Bez parlamentarzystów Trzeciej Drogi ani PiS, ani KO nie mają szans na przekroczenie niezbędnego do rządzenia progu 231 mandatów.