Wyniki wyborów 2023. Kiedy i jak powstaje nowy rząd? Trzy możliwości

Po przeprowadzeniu wyborów i ogłoszeniu oficjalnych wyników nadchodzi czas na stworzenie nowego rządu. Nie jest to jednak takie proste. Cały proces może trwać nawet do kilku miesięcy. Wynika to z faktu, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej daje kilka opcji powołania władzy. Jak dokładnie powstaje rząd i kiedy to się stanie? Wyjaśniamy.