Wybory 2023. Konwencja PiS w Katowicach. "Ostatnia prosta"

- Już w najbliższą niedzielę spotykamy się wszyscy w katowickim "Spodku". Przed nami najważniejsze od 1989 r. wybory parlamentarne. To one zdecydują o tym, jak będzie wyglądała przyszłość naszej ojczyzny - mówił w czwartek Bochenek w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Stwierdził także, że PiS "kontynuuje i realizuje program". - Spotkajmy się w Katowicach, to stąd wyruszamy na ostatnią prostą kampanii parlamentarnej do historycznego zwycięstwa 15 października ! W jedności siła! Bądźmy razem! - zaapelował.

Konwencja PiS. Rzecznik o tym, czego można się spodziewać

O niedzielą konwencję zapytano również rzecznika rządu Piotra Müllera, który podał, co PiS przedstawi podczas wydarzenia. - My sprawy programowe już zaprezentowaliśmy, w związku z tym nie spodziewajmy się tam kwestii programowych. One będą podsumowane. Natomiast jest to typowa konwencja mobilizacyjna dla naszych struktur, dla całej partii, naszych sympatyków w całej Polsce - mówił na antenie TVP1.