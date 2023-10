Weto premiera w sprawie migracji. Przedstawił pięciopunktowy plan

Artykuł aktualizowany

Premier poinformował, że zakończył się szczyt Rady Europejskiej w Hiszpanii, gdzie głównym tematem był kryzys migracyjny. Jak wskazał, już w 2015 roku PiS przestrzegało przed taką sytuacją.

- Rząd PiS jest jedynym gwarantem powstrzymania fali nielgalnej imigracji, która chce UE rozlokować po całej Europie, w tym w Polsce. Ostrzegałem kolegów z Rady Europejskiej (...) i spotkałem się ze zrozumieniem. Na sali plenarnej zapowiedziałem również nasz głos bardzo zdecydowanie i podjąłem decyzję o zawetowaniu tej części, która dotyczyła migracji - mówił Morawiecki.

Dodał, że Polska również ostrzegała przed ryzykiem rosyjskim i kryzysem energetycznym, zanim do tego doszło. Zdaniem premiera "podobnie było z nielegalną imigracją". - Przestrzegamy przed tym, na co zgodziła się partia Tuska i razem z Weberem prą bardzo szybko do realizacji tego koszmarnego i błędnego procesu politycznego - wskazał premier.

- Zadajmy sobie takie pytanie - dlaczego teraz nastąpiło takie przyspieszenie? Gwałtowne przyspieszenie przed wyborami, zanim wypowiedzą się obywatele w referendum? No właśnie, rzadko zdarza się tak, żeby w ciągu tygodnia czy dwóch była dyskusja w PE i przyspieszenie decyzji na Radzie Europejskiej. Gdyby nie nasze weto, można by powiedzieć dzisiaj, że proces relokowania nielegalnych migrantów właśnie się zakończył - kontynuował Mateusz Morawiecki.

Zdaniem szefa rządu, "tylko weto polskiego rządu spowodowało, że ten proces nie będzie się toczył tak, jak toczy się do tej pory".

Podczas konferencji w Grenadzie premier zaprezentował również pięciopunktowy plan. - My nie tylko podnosimy czerwoną flagę mówiąc, że to jest alarm, nie można się na to zgodzić, ale przedstawiamy rozwiązanie problemu - wskazał. To m.in. silna ochrona granic zewnętrznych, zdecydowana walka z przemytnikami ludzi, odcięcie pomocy socjalnej dla nielegalnych imigrantów, pomoc na miejscu.

Odnosząc się do walki z przemytnikami ludzi wskazał, że działania nie będą opierać się wyłącznie na tym. - Również walka z tymi, którzy pomagają przemytnikom ludzi. Wiadomo, że są również organizacje pozarządowe, które de facto pod płaszczykiem czynności humanitarnych są w kontakcie z gangami przemytniczymi - nadmienił premier.

- Słyszałem to od różnych premierów, że są sytuacje, w których te organizacje pozarządowe wspomagają de facto pośrednio te organizacje przemytnicze, przestępcze, które przemycają ludzi do Europy - mówił Mateusz Morawiecki.

Szef rządu przekazał również, że zaproponował zgromadzonym przeprowadzenie referendum w swoim kraju. - Prezydent Francji sam już doszedł do takiego wniosku, że może warto zapytać obywateli o to, jaki mają stosunek do nielegalnej migracji (...) Zobaczcie, że to, co Polska zaproponowała staje się częścią tematów w Europie - zaznaczył.

Dodał, że poruszył tę kwestię również z premierem Norwegii, Szwecji, Republiki Czeskiej i "wieloma innymi".