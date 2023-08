Poseł KO - Adam Cyrański - zaznaczył, że przez ostatnich osiem lat, od kiedy zasiada w Sejmie sprzeciwiał się "niszczeniu przez PiS gospodarki, demokracji i praworządności". - Nie mam wątpliwości, że najbliższe wybory będą najważniejszymi po 1989 r. Zdefiniują one kierunek, w którym będzie rozwijała się nasza ojczyzna przez najbliższe dekady - powiedział.

Adam Cyrański zdecydował. "Zrobię miejsce Romanowi Giertychowi"

Wybory parlamentarne. Roman Giertych wystartuje z listy KO

W minioną niedzielę szef PO Donald Tusk zdecydował, że ostatnie miejsce na liście KO w Świętokrzyskiem zajmie Roman Giertych. Podczas spotkania w Sopocie szef PO Donald Tusk zwrócił się do wicepremiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego słowami: - Żebyś nie czuł się samotny, żebyś poczuł się trochę lepiej - i robię to tylko dla ciebie, Jarosławie Kaczyński - wystawię na tej liście, na naszej liście, twojego wicepremiera Romana Giertycha na ostatnim miejscu.

Adam Cyrański w wyborach parlamentarnych w 2015 kandydował do Sejmu w okręgu świętokrzyskim z pierwszego miejsca na liście Nowoczesnej Ryszarda Petru. Uzyskał mandat posła VIII kadencji, otrzymując 12 120 głosów. W 2018 r. wystąpił z Nowoczesnej, a w lipcu 2019 przystąpił do klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. W wyborach do Sejmu uzyskał natomiast poselską reelekcję, kandydując z ramienia Koalicji Obywatelskiej i otrzymując 9864 głosy.