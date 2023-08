Nowa Lewica odsłania karty. Poznaliśmy "jedynkę" z Wrocławia

Nowa Lewica przedstawiła swoją "jedynkę" na liście do Sejmu we Wrocławiu. Współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń ogłosił, że listę, podobnie jak cztery lata temu, otworzy Krzysztof Śmiszek. - To kandydat, który będzie walczył o realny rozdział państwa od kościoła, który będzie miał wrażliwość, żeby walczyć z dyskryminacją, z marginalizacją - mówił na konferencji Biedroń. Z kolei Marta Stożek z partii Razem wystartuje jako "dwójka", a ostatnie miejsce przypadło Katarzynie Lubinieckiej-Różyło.