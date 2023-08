Lublin, połowa października 2018 r. Po kontrowersjach związanych ze zorganizowaniem imprezy przez stolicę Lubelszczyzny przechodzi I Marsz Równości. Mniej więcej w połowie deptaka, przy ul. Krakowskie Przedmieście, ktoś nagrywa młodego chłopaka. Nosi charakterystyczne okulary, ma bródkę oraz wąsy. Do tego niebieska mucha w kropki, której nie powstydziłby się sam Janusz Korwin-Mikke .

- Jesteście bolszewikami! Lublin wolny od bolszewizmu! Tęczowi faszyści, pożałujecie tego sk***! - wykrzykuje. Grozi również, że wszyscy zostaną "wyrżnięci". Jak się okazuje to właśnie 18-letni Patryk Kołbyko. Co ciekawe, niedługo później zasilił szeregi lewicy. I przez ostatnie pięć lat, jak twierdzą jego partyjni koledzy, sprawdził się doskonale.

- Kiedy postanowił przystąpić do lewicy, sam byłem zaskoczony. Jest jednak konsekwentny. Chłopak naprawdę przeszedł metamorfozę, przeprosił za swoje poglądy. Przyznał, że się mylił. Obecnie skończył pierwszy stopień studiów ekonomicznych - tłumaczy nam jeden z ważnych lubelskich działaczy Nowej Lewicy. - Publikuje artykuły naukowe, angażuje się w działalność młodzieżówki, jest w jej władzach. Nie można powiedzieć, że oszukuje. Według mnie to autentyczna metamorfoza - podkreśla.

Incydent do końca życia

Zamieszanie wokół kandydatury Patryka Kołbyki zaczęło się od publikacji lubelskiej "Gazety Wyborczej", która jako pierwsza przypomniała o incydencie sprzed lat. Co ciekawe, jak wynika z informacji Interii, nazwisko kandydata zostało wcześniej jednomyślnie zatwierdzone przez regionalne władze. Co się zmieniło?

- Zarząd krajowy partii zdecydował, że Patryk Kołbyko nie wystartuje z naszych list. Decyzja dotarła do nas wczoraj popołudniu - przyznaje Piotr Zawrotniak, sekretarz Nowej Lewicy w woj. lubelskim. - Część środowiska, skupiona w naszej młodzieżówce, która była promotorem tej kandydatury postanowiła w tej sprawie wyrazić swoje niezadowolenie. To wewnętrzne sprawy, nie chcemy o nich szerzej publicznie mówić - dodaje.

- Jestem w pełni świadom, że incydent z 2018 r. pozostanie ze mną do końca życia. Jedyne, co mogę robić, to ciężko pracować - mówi Interii Kołbyko. - Obecnie wspieram środowiska, które jeszcze 5 lat temu piętnowałem. Angażuję się m.in. w akcje Federacji Młodych Socjaldemokratów - podkreśla.