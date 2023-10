Polonia na Wyspach Brytyjskich tłumnie ruszyła do lokali wyborczych. W Wielkiej Brytanii zagłosuje ponad 160 tys. obywateli, to prawie 63 tys. więcej niż przed czterema laty. Rekordy pobito także w Irlandii. W 11 komisjach zagłosuje łącznie ponad 24 tys. Polaków. Głosowanie w wyborach parlamentarnych oraz referendum potrwa do godz. 21.