Ulicami Warszawy przeszedł Marsz Miliona Serc. Jeszcze podczas rozpoczęcia wydarzenia na Rondzie Dmowskiego lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk mówił, że "jest nas milion". Kiedy manifestanci dotarli do ostatniego punktu na trasie, jakim było Rondo "Radosława", polityk ocenił, że liczba ta została przekroczona. Te dane podziela ratusz. Wcześniej z nieoficjalnych informacji policji wynikało, że "ok. godziny 12 na trasie przemarszu było do 100 tysięcy osób".