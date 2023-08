Po wiecu w Sokołowie Podlaski prezes PiS został zapytany przez reporterkę Polsat News o to, dlaczego nie będzie startował z Warszawy w nadchodzących wyborach parlamentarnych. - Bo z punktu widzenia partii muszę się jej podporządkować - odpowiedział Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński - jak wynika z doniesień mediów - zerwie z tradycją i nie wystartuje z Warszawy do Sejmu. Państwowa Komisja Wyborcza dała partiom politycznym czas na dostarczenie list wyborczych do 6 września.

Kaczyński: Tusk to król polskiego bezrobocia

W sobotę lider PiS przemawiał na wiecu w Sokołowie Podlaskim. - Za czasów rządów Donalda Tuska i jego ekipy mieliśmy do czynienia z realnym, konkretnym działaniem przeciwko bezpieczeństwu Polski - przekonywał Jarosław Kaczyński. Nazwisko byłego premiera pojawiło się w mazowieckiej miejscowości jeszcze kilka razy.

Kaczyński przekonywał, że to " Tusk był królem polskiego bezrobocia ", co spotkało się z wybuchem entuzjazmu wśród zgromadzonego tłumu. W trakcie wystąpienia prezes Prawa i Sprawiedliwości komentował przegraną apelację na wyrok w trybie wyborczym. Werdykt jest ostateczny, a partia nie może mówić, że " za czasów Tuska było 15 proc. bezrobocia ".

- Jeśli bezrobocie było na poziomie 14,4 proc., to znaczy, że w 232 powiatach wynosiło co najmniej 15 proc. lub więcej. W tych 15 proc. jest dużo prawdy, ale muszę przyznać że nie w całym kraju. Ale w wielu regionach było to dużo - mówił Jarosław Kaczyński. Lider prawicy zapowiedział także rychłą reformę wymiaru sprawiedliwości, której "tym razem nikt nie zatrzyma".