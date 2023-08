- Wybory są za niespełna dwa miesiące, a ich stawka będzie wysoka. Decyzja, którą podejmą Polacy 15 października będzie odnosiła się do tego, jaka będzie Polska - rozpoczął swoje przemówienie w Sokołowie Podlaskim Jarosław Kaczyński. Następnie polityk prawicy deklarował, że "ważniejsze są czyny niż słowa".

- Mówić można wszystko, można białe nazywać czarnym, a czarne białym . Jeśli chodzi o czyny, to tutaj oszukiwać jest nieporównywanie trudniej . Jak porównamy nasze kończące się ośmiolecie, a ośmiolecie PO-PSL, to wydaje się, że wynik jest zupełnie oczywisty - mówił w prezes PiS. Jarosław Kaczyński przypomniał, że Rosja na długo zanim wybuchła wojna w Ukrainie, "pokazywała ambicje imperialne".

- Mój świętej pamięci brat Lech Kaczyński ostrzegał przed Rosją w 2008 roku. Nasi przeciwnicy nie wzmacniali sojuszu wojska z USA . Oni zaczęli likwidować jednostki wojskowe, a obrona Polski miała być na linii Wisły - przekonywał polityk. - Bezpieczeństwo militarne to rzecz podstawowa - dodał.

PiS przegrywa w sądzie po raz drugi

- Jeśli bezrobocie było na poziomie 14,4 proc., to znaczy, że w 232 powiatach wynosiło co najmniej 15 proc. lub więcej. W tych 15 proc. jest dużo prawdy, ale muszę przyznać że nie w całym kraju. Ale w wielu regionach było to dużo - odpowiedział na wyrok Jarosław Kaczyński. Przy okazji skrytykował system sprawiedliwości, który po wygranych przez PiS wyborach zostanie zreformowany, gdyż według Kaczyńskiego nie respektuje zasad praworządności. - Nikt nas nie zatrzyma - dodał.