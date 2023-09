"Dobry posiłek" w szpitalach. Nowy punkt programu PiS

Kolejny punkt programu PiS. "Dobry posiłek" dla pacjentów

- Zdrowie jest najważniejsze, dlatego znacząco zwiększyliśmy finansowanie ochrony zdrowia. Wprowadziliśmy cyfrowe recepty, poprawiamy dostępność opieki zdrowotnej, ale zdrowie, to także dobre wyżywienie w trakcie leczenia - mówiła szefowa resoru zdrowia na nagraniu. - Codzienność szpitali nie jest mi obca, szczególnie tych powiatowych. Pacjenci często nie są zadowoleni z jakości serwowanych tam posiłków. Musimy to zmienić - dodała.

- To nie tylko dostęp do smacznej, zdrowej diety, ale także możliwość porady dietetyka. Wysoki standard żywienia to szansa na szybszy powrót do zdrowia - podkreśliła minister zdrowia.