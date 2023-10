Spot udostępniony w mediach społecznościowych Inicjatywy Wschód mobilizuje kobiety przed zaplanowanymi na 15 października wyborami parlamentarnymi. W nagraniu słychać wypowiedzi polityków PiS, m.in. Jarosława Kaczyńskiego o " młodych kobietach dających w szyję ", a także Przemysława Czarnka o " ideologii LGBT pochodzącej z tego samego korzenia, co niemiecki narodowy socjalizm ".

Na przebitkach widać siedzące i rozmyślające kobiety. W pewnym momencie aktorki w spocie przykładają palec do ust najpierw pokazując gest uciszenia, następnie odwracają go w wulgarny gest. "Nie będziemy dalej patrzeć jak starsi panowie decydują za nas. Głos kobiet i dziewczyn musi wreszcie być usłyszany , bo to my stanowimy 52 proc. społeczeństwa. Idziemy na wybory, bo cicho już byłyśmy. A Ty?" - pytają działaczki w spocie .

Fundacja Inicjatywa Wschód w ostatnich tygodniach skupia uwagę mediów swoimi niecodziennymi akcjami - w połowie września zorganizowała silent disco przed Sejmem. Organizacja deklaruje, że jej celem jest walka o dobre życie w Polsce oraz sprawiedliwą transformację. "Konfrontujemy polityków z rzeczywistością" - przekonują aktywiści w mediach społecznościowych.

Wybory 2023. Inicjatywa Wschód pyta premiera o Orlen. "Proszę nie nagrywać"

Głośnym echem odbiło się zakłócenie wystąpienia prof. Leszka Balcerowicza na Igrzyskach Wolności w Łodzi. W trakcie prelekcji byłego wicepremiera na scenę wkroczyła grupa działaczy z Inicjatywy Wschód z banerem "I PiS, i Balcerowicz muszą odejść".

" Możemy nadal słuchać "dziadersów" takich jak Balcerowicz , nie robić nic aż do krytycznego momentu, w którym nie pozostanie nam nic poza sequelem transformacji lat 90., który ponownie dotknie najbardziej potrzebujące grupy, doprowadzi do skrajnego ubóstwa i wykluczenia" - przekonywała szefowa formacji Dominika Lasota.

Działacze skonfrontowali się również z Mateuszem Morawieckim. Podczas spotkania w Otwocku aktywiści zapytali szefa rządu o nadmiarowe zyski Orlenu. "Mam pytanie jako młody wyborca. Czy jak dojdziecie do władzy, to zostanie wprowadzony podatek windfall tax (tzw. podatek od nadmiarowych zysków - red.) dla Orlenu. To 35 mld zł, które mogłyby trafić do budżetu" - zapytał premiera Marcin Dziubak.

W reakcji na pytanie ochroniarz wiceprezesa PiS spytał chłopaka, czy ten robi zdjęcie. Ten odpowiedział, że tak, aczkolwiek wygląda na to, że ochroniarz zauważył, iż w rzeczywistości nagrywa. - Niech pan nie nagrywa - wypalił Morawiecki, który następnie trącił ręką telefon.

Czytaj raport Wybory parlamentarne 2023

Organizacja w kampanii wyborczej punktowała także opozycję - zasłynęła m.in. z rezygnacji z organizowanego przez Rafała Trzaskowskiego "Campusu. Polska Przyszłości". Inicjatywa Wschód tłumaczyła wtedy, że to reakcja na odwołanie tzw. panelu symetrystów . "Ta edycja Campusu staje się w naszych oczach partyjnym narzędziem do rozgrywania kampanii na rzecz PO/KO, nie rzeczywistym wysłuchaniem głosów szerokiej opozycji demokratycznej" - przekonywano w oświadczeniu.

Wybory parlamentarne. Donald Tusk po pytaniu o migrację: Rozczaruję pana

Działacze pojawili się jednak na wiecu Donalda Tuska w Mińsku Mazowieckim , gdzie pytali lidera Platformy Obywatelskiej o podatek od nadmiarowych zysków energetycznych spółek Skarbu Państwa. Były premier powiedział, że "m.in. Orlen, nie jest po to, by budować zyski, a po to, by uczestniczyć w transformacji energetycznej i równocześnie umożliwić, by w czasie inflacji ceny nie były zbyt wysokie".

W dalszej rundzie pytań ze strony Inicjatywy Wschód pojawiło się pytanie o pomysł na migrację, a zadał je "Polak pochodzenia tunezyjskiego". - Moi rodacy z mojej drugiej ojczyzny giną teraz na Morzu Śródziemnym, a politycy ze wszystkich opcji tak naprawdę mówią o nas, że jesteśmy terrorystami i że zagrażamy bezpieczeństwu Polski. Naprawdę tak pan o nas sądzi? Chciałbym usłyszeć, jaki jest wasz pomysł, żeby zająć się polityką migracyjną? - pytał mężczyzna.

- Rozczaruję pana, bo mam bardzo twarde, jednoznaczne poglądy na bezpieczeństwo państwa, granicy i terytorium - odparł Donald Tusk. Szef PO zaznaczył, że "nie ma to nic wspólnego z rasizmem, stosunkiem do innych kultur, czy innych narodowości". - Ja się tym zajmuję zawodowo, profesjonalnie od wielu, wielu lat. Jako szef Rady Europejskiej, myślę, że 80 procent mojego czasu wówczas poświęcałem problemowi legalnej i nielegalnej migracji - dodał były premier.

Polityk podkreślił, że skuteczne zadbanie o bezpieczeństwo i szczelność własnego terytorium "to jest obowiązek każdego premiera państwa europejskiego". Przekonywał, że "nie ma czegoś takiego jak polityka migracyjna, jeśli nie ma możliwości kontrolowania granicy i terytorium".

Czytaj też:

***

TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE. Dołącz do naszego wydarzenia na Facebooku i śledź aktualne informacje w trakcie kampanii wyborczej!