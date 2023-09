- Władza łaski nie robi, bo to waszymi głosami jest wynoszona na stanowiska. Musi paść żądanie: niech polityka zejdzie na ziemię, to ma być troska władzy o ludzi, a nie przymus - powiedział w niedzielę Donald Tusk. Lider PO po dniu przerwy wrócił do aktywności kampanijnej i tłumaczył, że "dobra polityka polega na tym, że widzi się więcej niż statystyki, światła kamer, czy przepisy - widzi się każdego człowieka".

- Dotarł do mnie list pani Marii z Mińska i postanowiłem tu do was wrócić, choć byłem tu w marcu. Przesłała mi przestrogę dotyczącą najgorzej uposażonych emerytów. My już mamy program dla emerytów, jeden ze stu konkretów zakłada kwotę wolną od podatku na poziomie 60 tys. złotych, co oznacza że większość emerytów nie będzie płacić podatków od swojego świadczenia - powiedział Tusk.

- W swoim liście pani Maria pytała, czy w związku z tym postulatem zabiorę emerytom 13. i 14. emeryturę Potwierdzam i dziękuję za podniesienie tego głosu - i niech to jeszcze raz wybrzmi - nie idziemy do wyborów po to, żeby komuś coś zabrać. Chcemy wprowadzić oczywisty, ludzki porządek - dodał lider PO, po czym ogłosił "dwukrotną waloryzację emerytur w ciągu roku, jeśli inflacja przekroczy 5 proc.".

Tusk odczytał list od mamy dziecka z Aspergerem. "Chcę, żebyś to usłyszał"

Donald Tusk mówił także o swoim programie w kwestii sportu. - Ja mam obsesję na tym punkcie (...). Przygotowaliśmy program rewitalizacji Orlików. Będę chciał zorganizować akcję "Orlik wielkie granie" dla dziewcząt i dla chłopców, żeby w całej Polsce wszyscy zagrali o swoje marzenia - powiedział. Ponadto przewodniczący PO zapowiedział zlikwidowanie prac domowych dla uczniów oraz podwyżki dla nauczycieli.

Były premier odczytał też list od mamy Łukasza, który ma Aspergera, ale boi się pójść na terapię, ponieważ "może zostać naznaczonym". Ujawnił także, że chce zostać politykiem takim jak Tusk. - Nie wiem, czy to jest najtrafniejszy pomysł, żeby zostać Tuskiem, bo to wcale nie takie łatwe życie. Ale chcę, żebyś to usłyszał: idź na terapię, każdy z nas w pewnym sensie potrzebuje terapii - powiedział Donald Tusk.

W trakcie spotkania otwartego z mieszkańcami Mińska Mazowieckiego przewodniczący największej partii opozycyjnej odniósł się do kampanii prowadzonej przez PiS dotyczącej filmu Agnieszki Holland "Zielona granica". - Pada hasło "Tylko świnie siedzą w kinie" . I to z ust najważniejszej osoby w państwie - grzmiał Tusk.

