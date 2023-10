Nieznany mężczyzna z nożem w ręku wtargnął do biura senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego. Napastnik miał obrażać parlamentarzystę i grozić współpracowniczce polityka. - Ja rozumiem, że jest kampania wyborcza, ale to nie jest normalne, nie powinno być na to przyzwolenia - powiedziała zaatakowana dyrektorka biura Kwiatkowskiego. Polityk zapowiedział zgłoszenie sprawy na policję.