Kot jest liderką młodzieżówki Nowoczesnej. W ostatnich wyborach parlamentarnych startowała z listy Koalicji Obywatelskiej z okręgu numer 13 (Kraków i powiaty: krakowski, olkuski i miechowski - przy. red.). O mandat posłanki ubiegała się z 15. miejsca. Ostatecznie na Kot zagłosowało 4942 osób. Był to trzeci najlepszy wynik na liście KO, wśród osób, które nie uzyskały mandatu.

Wybory europejskie 2024. Przetasowania w Sejmie

Teraz okazuje się, że Kot ostatecznie mandat poselski dostanie. Tym samym 24-latka będzie najmłodszą parlamentarzystką w obecnej kadencji Sejmu. Jak to możliwe? Kilka tygodni temu Aleksander Miszalski wygrał wybory na prezydenta Krakowa i zrezygnował z mandatu posła. Jego miejsce zajął Dominik Jaśkowiec. Teraz w wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego mandaty wywalczyli Bartłomiej Sienkiewicz i Jagna Marczułajtis-Walczak. Obaj byli posłami z okręgu numer 13. W praktyce oznacza to, że ich miejsce w Sejmie zajmą Jerzy Meysztowicz i właśnie Aleksandra Kot.