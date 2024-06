To pierwsza wyborcza porażka partii Jarosława Kaczyńskiego od 2015 roku. Najwyższy wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024 uzyskała Koalicja Obywatelska - 38,2 procent.

Sondażowe wyniki wyborów Exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP Frekwencja 39,7% 38,2 % Koalicja Obywatelska 33,9 % Prawo i Sprawiedliwość 11,9 % Konfederacja 8,2 % Trzecia Droga 6,6 % Lewica 0,8 % Bezpartyjni Samorządowcy 0.3% Polexit 0.1% Inne

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024. Jarosław Kaczyński reaguje

- Ten wynik to jest dla nas wielkie zadanie. My w tym ostatnim okresie jesteśmy na tym samym poziomie. Wiemy, co zrobić, żeby ten poziom podnieść - powiedział prezes PiS. Reklama

Jarosław Kaczyński odniósł się do wydarzeń z 2004 roku. - Wtedy podczas ogłaszania wyborów europejskich wydawało się, że jest źle. Ja wtedy mówiłem, że to jest wyzwanie i zwyciężyliśmy w 2005 roku. Musimy tą drogą iść dalej. Musimy iść dalej tą drogą, wyciągając wnioski z tego, co widać na mapach i różnych szczegółowych elementach wyników w poszczególnych województwach - stwierdził Kaczyński.

- Mamy jasne zadanie, będziemy się jednoczyć i nie ma żadnej wątpliwości, że droga do zwycięstwa w tych najważniejszych wyborach - najpierw prezydenckich, a później parlamentarnych - jest otwarta - powiedział prezes PiS. - To jest naprawdę dobra wiadomość, że idziemy dalej w jednym kierunku mimo piekielnego ataku na nas - dodał. Zdaniem Kaczyńskiego PiS zmierza do "punktu odbicia w stronę zwycięstwa".

Wybory europejskie 2024. Sondaż exit poll

Według sondażu exit poll, przeprowadzonego przez Ipsos dla Telewizji Polsat, TVP i TVN Koalicja Obywatelska może liczyć na 21 mandatów w europarlamencie, a Prawo i Sprawiedliwość na 19.

Prezes PiS otrzymał od członków partii bukiet biało-czerwonych kwiatów. - Pamiętajcie państwo... potrzebny jest biało-czerwony front i on z całą pewnością powstanie. On obok innych naszych działań przyniesienie nam zwycięstwo - podsumował. Reklama

Kaczyński podkreślił, że "bardzo wiele osób ciężko walczyło" w kampanii wyborczej i podziękował wszystkim - zarówno tym, którzy zdobyli mandaty, jak i tym, którym się to nie udało. Podziękował też Polakom za udział w wyborach.

