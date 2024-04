Listy PiS do PE. Kaczyński potwierdził dwa nazwiska

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik znajdą się na listach PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego - zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. - To dobrzy kandydaci - ocenił. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca.